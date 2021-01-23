К этом часу, по данным ОВД-Инфо, по всей России на несанкционированных акциях задержаны 2225 человек

К этом часу, по данным ОВД-Инфо, по всей России на несанкционированных акциях в поддержку Навального задержаны 2225 человек. В т.ч. Москве — около 850, в Петербурге – более 300.

Среди задержанных была жена Навального Юлия (позже ее отпустили), а также сотрудница ФБК (ФБК признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь, на которых составили протокол о повторном нарушении правил проведения массовых акций. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала о 15 несовершеннолетних, выявленных в ходе протестов в Москве.