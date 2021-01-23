«Белый счётчик»: Сегодняшняя акция – рекордная по числу протестующих в Москве как минимум с 2013 года

Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров рассказал «Открытым медиа», что сегодняшняя акция – рекордная по числу протестующих из всех несанкционированных митингов в Москве как минимум с 2013 года. Её максимальную численность на пике, то есть около 15 часов дня, Нестеров оценил в 15 тысяч человек. При этом он не исключил, что всего за день в столице на улицы могло выйти больше 20 тысяч человек. МВД своих данных о числе протестующих в Москве не представляло.