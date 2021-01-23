Участники несанкционированной акции, собравшиеся у «Матросской тишины», бросили в сторону полицейских дымовую шашку

Участники несанкционированной акции, начавшей на Пушкинской площади в Москве, а теперь собравшиеся возле СИЗО «Матросская тишина», бросили в сторону полицейских дымовую шашку. Как передает ТАСС, ее кинул один из протестующих, которые также бросают в полицейских снежки. Силовики задерживают протестующих. Их оттесняют от СИЗО.

В «Матросской тишине» находится политик Алексей Навальный, арестованный на 30 суток по требованию ФСИН. Почти сразу, как стало известно, что протестующие намереваются идти к «Матросской тишине», подъезды к СИЗО со стороны близлежащих улиц были перекрыты силовиками. Группы протестующих численностью несколько десятков человек каждая были рассредоточены примерно в 200 метрах от места, где содержится под стражей Навальный. Участники несогласованной акции кидали в силовиков снежки, в ответ полицейские проводили жесткие задержания, нередко с использованием дубинок. Организованных скандирований немного: как правило, все ограничивается различными репликами в адрес силовиков и выкриками «Позор» и «Свободу». Только что полицейские разогнали значительную часть протестующих и провели новые задержания, подъехало несколько автозаков, но люди продолжают прибывать.

Навального поместили в СИЗО «Матросская тишина» после того, как он вернулся из Германии. ФСИН требует заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.