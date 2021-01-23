Глеб Павловский: Сегодняшние протестные акции «защитили Навального от повторной попытки убийства»

Политолог Глеб Павловский считает, что сегодняшние несанкционированные протестные акции «защитили политика Алексея Навального от повторной попытки убийства». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Навального надо было защитить от повторной попытки убийства. И в этом смысле это сработало. Его сейчас стало очень опасно трогать. Теперь это хорошо видно. А остальные вопросы – будет ли ему легче проводить свои политические мероприятия, будет ли легче его движению – это уже следующее», — сказал Павловский.

Как считает политолог, эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей во всех городах России. «Это было не так, как во время Болотной площади, когда вышли только Москва и Петербург, а остальные молчали. И эта всеобщая мобилизация складывается из двух обстоятельств – возвращения Навального и выпуска его фильма», — отметил Павловский.

Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, 30% граждан вышли на протесты впервые. «Если дойдет до 50% — это будет серьезный перелом. И сейчас те, кто разослал по регионам план работы – там в штабе несомненно хватаются за голову, потому что они подняли страну и теперь должны объяснить Путину, зачем они это сделали», — полагает Павловский. При этом он подчеркнул, что «не надо ждать, что это станет началом либерализации или перестройки». «Это определенный структурированный аппаратный хаос, и кто-то здесь выигрывает, а кто-то проигрывает. И Путин может сейчас решать до некоторой степени, кто виноват», — заключил Павловский.