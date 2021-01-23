По данным ОВД-Инфо, на акциях задержан 2 131 человек. Продолжает расти число задержанных на несанкционированных акциях. В Москве, как сообщает «Медиазона», начались массовые задержания возле СИЗО «Матросская тишина», полиция применяет силу к протестующим.
2021-01-23T20:08:31+03:00
2021-01-23T20:08:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:08, 23 января 2021
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