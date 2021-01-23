МБХ медиа: В несанкционированных акциях сегодня по всей стране приняли участие как минимум 110 тысяч человек

В несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, которые сегодня проходят по всей стране, приняли участие как минимум 110 тысяч человек. Такие подсчеты на основе данных корреспондентов и собеседников в регионах представило интернет издание «МБХ медиа». Больше всего людей вышло на улицы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Москве, по подсчетам корреспондента издания, только на Пушкинской площади и в окрестностях собрались, минимум 10 тысяч человек. При этом агентство Reuters оценивало число собравшихся в 40 тысяч. В Петербурге, по разным оценкам, на прогулку вышли от 10 до 20 тысяч человек. В Екатеринбурге корреспондент «МБХ медиа» оценил число собравшихся в 5 тысяч человек. В местном штабе Навального назвали цифру в 15 тысяч.

В МВД своих данных о численности протестных акций не приводили.