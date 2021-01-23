как сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в издательстве «Вита нова», художник Борис Заборов, скончавшийся в Париже, будет похоронен на кладбище Пер Лашез 27 января в присутствии только членов семьи и ближайших родственников.

Борис Заборов эмигрировал во Францию в 1980-м году. Два десятилетия художник посвятил книжной графике, не только иллюстрируя отечественную и зарубежную классику, но и произведения своих друзей в Минске, в том числе и Василя Быкова. В 80-ом эмигрировал в Париж, где работал над декорациями с театром «Комеди Франсез». В израильском в городе Хайфа установлен Памятник письменности — это тоже работа Заборова, чьи живописные полотна экспонируются в публичных коллекциях Эрмитажа, галерее Альбертина в Вене, в музее города Дармштадт в Германии и многих других музеях мира. С 2008-года в галереях автопортретов Уффици во Флоренции, наряду с автопортретами Венецианова, Брюллова, Шагала навсегда представлен «Автопортрет с моделью» Бориса Заборова.