Мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Вторыми финишировали представители Норвегии. Первое место заняла сборная Франции. В зачете мужских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место