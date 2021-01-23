Мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Вторыми финишировали представители Норвегии. Первое место заняла сборная Франции. В зачете мужских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место
2021-01-23T19:37:45+03:00
2021-01-23T19:37:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778834-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:37, 23 января 2021
Загрузка комментариев...