Женщина серьезно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Петербурге

Женщина серьезно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Сергей Кагермазов. Пока неизвестно, что произошло с пострадавшей, отметил корреспондент «Эха».