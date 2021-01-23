Женщина серьезно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Петербурге

Женщина серьезно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Сергей Кагермазов. Пока неизвестно, что произошло с пострадавшей, отметил корреспондент «Эха».
2021-01-23T19:37:32+03:00
2021-01-23T19:37:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 19:37, 23 января 2021
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