Полиция и Росгвардия вытеснили протестующих из района Цветного бульвара и Трубной площади. Как передает ТАСС, там людей практически не осталось. Корреспондент «Эха» сообщает с места событий, что часть протестующих отправилась к СИЗО «Матросская тишина», где содержится Алексей Навальный в ожидании суда о замене ему условного наказания на реальное. Еще одна группа участников акции собралась на Лубянской площади, там продолжаются задержания. На остальных улицах — Тверской, Пушкинской, Охотном ряду и на бульварах — скопления людей не наблюдается. По данным ГУ МВД по Москве, участниками несанкционированной акции в поддержку Навального стали около 4 тыс. человек. Агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. В ходе акции произошло несколько столкновений протестующих с силовиками. Медпомощь понадобилась 42 пострадавшим сотрудникам полиции и Росгвардии. О числе пострадавших среди участников акции не сообщалось.