ОВД-Инфо: 1908 человек задержано по всей России на акциях в поддержку Навального

1908 человек задержано по всей России на несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-Инфо, отмечая, что это рекордное количество задержаний за все время их работы. Больше всего задержанных — в столице. В Москве среди них оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Навальную из отделения полиции уже отпустили.