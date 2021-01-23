ОВД-Инфо: 1908 человек задержано по всей России на акциях в поддержку Навального

1908 человек задержано по всей России на несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-Инфо, отмечая, что это рекордное количество задержаний за все время их работы. Больше всего задержанных — в столице. В Москве среди них оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Навальную из отделения полиции уже отпустили.
2021-01-23T19:11:24+03:00
2021-01-23T19:13:17+03:00
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19:11, 23 января 2021
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