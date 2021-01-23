В Уфе несанкционированная акция протеста завершилась митингом у дома правительства Башкирии. Протестующие требовали общения с главой республики или представителями правительства, — об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Уфе Руслан Валиев. Активисты призвали собравшихся разойтись, сказав, что завтра, если участников митинга будут преследовать, протестующие соберутся снова.