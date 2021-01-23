Полиция разгоняет остатки массовой несанкционированной в центре Петербурга у Московского вокзала, площади Восстания и торгового комплекса Галерея, сообщает корреспондент «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Сергей Кагермазов. В Петербурге возобновляется остановленное из-за несогласованной акции движение по Невскому проспекту, открылось на выход метро «Адмиралтейская».
2021-01-23T19:07:46+03:00
2021-01-23T19:07:46+03:00
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Эксклюзив Эха 19:07, 23 января 2021
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