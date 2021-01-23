Полиция разгоняет остатки массовой несанкционированной в центре Петербурга у Московского вокзала, площади Восстания и торгового комплекса Галерея, сообщает корреспондент «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Сергей Кагермазов. В Петербурге возобновляется остановленное из-за несогласованной акции движение по Невскому проспекту, открылось на выход метро «Адмиралтейская».