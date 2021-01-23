На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального пришел его брат Олег

На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального пришел и его брат Олег Навальный. В интервью телеканалу «Дождь» он рассказал, что ему не понятно, зачем сейчас полиция действует настолько жестко. Навальный предположил, что силовики сами недовольны сложившейся ситуацией и пытаются выместить зло на простых людях.