На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального пришел его брат Олег

На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального пришел и его брат Олег Навальный. В интервью телеканалу «Дождь» он рассказал, что ему не понятно, зачем сейчас полиция действует настолько жестко. Навальный предположил, что силовики сами недовольны сложившейся ситуацией и пытаются выместить зло на простых людях.
2021-01-23T19:05:17+03:00
2021-01-23T19:05:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778818-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:05, 23 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Станет ли Навальный российским Манделой? Аргументы и не в пользу Навального. Мандела был лидером типа «объединитель». Именно в этом качестве он оказался востребован общественным мнением страны, уставшей от бесконечно заходивших в тупик различного рода конфронтационных стратегий, использовавшихся и противниками апартеида, и властями. Навальный — лидер противоположного толка…