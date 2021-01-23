Несанкционированная акция в Москве в поддержку Навального переместилась в район Трубной площади

Несанкционированная акция в Москве в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального переместилась в район Трубной площади. Полиция продолжает жесткие задержания и выдавливает протестующих из центра Москвы.

К этом часу, по данным ОВД-Инфо, по всей России задержаны более 1600 человек, в Москве – более 500, в Петербурге — свыше 200. В Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Юлию Навальную уже отпустили из ОВД «Сокол». Как передает т.к. «Дождь», она уехала из ОВД в сопровождении своего адвоката. Ранее Навальная сообщала в соцсетях, что ее задержали на Пушкинской пл. Там же сегодня была задержана юрист ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь. На нее составлен протокол о повторном нарушении правил проведения массовых акций.