Корреспондент «Эха»: В Москве продолжаются жесткие задержания на акции в поддержку Навального

В Москве продолжаются жесткие задержания на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». «Сейчас люди рассредоточены от цирка на Цветном бульваре до станции метро «Цветной бульвар». Силовики задерживают тех, кто стоит около зданий. Задержания проходят достаточно жестко. Людей уводят под руки в автозаки, которых достаточно много, несмотря на это, они продолжают подъезжать». – сообщил он.

Движение транспорта сокращено до одной полосы.