Заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Арсения Веснина выпустили из отделения полиции

Заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Арсения Веснина выпустили из 35 отделения полиции. Ранее Веснин был задержан во время освещения несанкционированной акции. По словам журналиста, на его жилетку и бейджик прессы никто не реагировал, а один из полицейских пытался отнять у него телефон.
2021-01-23T18:43:55+03:00
2021-01-23T18:44:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 18:43, 23 января 2021
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