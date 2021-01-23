Заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Арсения Веснина выпустили из отделения полиции

Заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Арсения Веснина выпустили из 35 отделения полиции. Ранее Веснин был задержан во время освещения несанкционированной акции. По словам журналиста, на его жилетку и бейджик прессы никто не реагировал, а один из полицейских пытался отнять у него телефон.