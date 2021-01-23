На несанкционированной акции в Москве полицейские задержали около 15 несовершеннолетних. Об этом, как передает ТАСС, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, самым маленьким из них было 9 и 12 лет. Она отметила, что многие несовершеннолетние уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям.