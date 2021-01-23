В Москве продолжается несанкционированная акция в поддержку Навального

В Москве продолжается несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Часть протестующих, вытесненная силовиками с Пушкинской плозадь, вышла на бульварное кольцо и дошла до Трубной площади. Как сообщает с места событий корреспондент «Эха», силовики задерживают тех, кто стоит около зданий, а люди идут потоками в сторону метро и Садового кольца. В целом, отмечает корреспондент, задержания проходят жестко.

К этом часу, по данным ОВД Инфо, по всей России задержаны более 1600 человек, в Москве – более 500, в Петербурге — свыше 200. В Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Как передает «МБХ медиа», Юлию Навальную уже выпустили из отдела полиции.