Корреспондент «Эха»: Женщина серьезно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Петербурге

Женщина серьезно пострадала во время задержаний на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Сергей Кагермазов. «Полиция разгоняет остатки массовой акции у Московского вокзала и Площади Восстания. Часть людей отправили в сторону Александро-Невской лавры по Невскому проспекту. Их преследовала Росгвардия. Одну женщину ударили берцем на бегу — она стояла на пути Росгвардии, когда та задерживала людей. Женщина упала на спину и разбила голову. Я видел разлитую на асфальте кровь. Судьба этой женщины неизвестна», — рассказал он.

По словам корреспондента, остальные протестующие, кто остался на Площади Восстания, временно оккупировали обелиск героическим защитникам Ленинграда, откуда их тоже вытеснили силовики. «В дальнейшем начались точечные, ничем не мотивированные задержания. Полиция применяла силу, когда протестующие отказывались проходить в автозак — впятером избивали людей дубинками», — заключил он.