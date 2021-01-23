Американский телеведущий Ларри Кинг умер в одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу «Larry King Live», которое он вел на телеканале CNN на протяжении 25 лет. С 1985 по 2010 год он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В числе собеседников Ларри Кинга были все президенты США начиная с Ричарда Никсона, Маргарет Тэтчер и Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра и Марлон Брандо, Майк Тайсон и Пол Маккартни. В 2000-м году в студии шоу побывал и президент России Владимир Путин. Фрагменты того интервью вошли в историю: на вопрос Кинга, что произошло с подводной лодкой «Курск», Путин ответил, что она утонула. Ларри Кинг также является автором нескольких книг. Кроме того, в разные годы он снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя. За свою карьеру телеведущий получил множество профессиональных наград.

В начале января Ларри Кинг попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. О похоронах и поминальной службе будет сообщено позднее.