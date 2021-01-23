Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов назвал силовой разгон акций протеста ожидаемыми. Об этом он заявил в прямом эфире. Венедиктов отметил, что были города, в которых протестующие не провоцировали силовиков, но те все же довольно жестко задерживали участников акции.