Почти 1400 человек, по данным портала ОВД-Инфо, задержали на акциях в поддержку Навального по всей стране

Почти 1400 человек, по данным портала ОВД-Инфо, задержали на акциях в поддержку политика Алексея Навального по всей стране. После одного из митингов уже завели уголовное дело о применения насилия к полицейскому.

Задержания участников несанкционированных акций сегодня прошли примерно в 100 городах, где уже завершились или продолжаются демонстрации. Где-то в отделения доставили всего несколько человек, но в больших городах, как правила, счет идет на десятки. В Новосибирске, где на акцию вышли около 5 тысяч человек, задержали почти сотню демонстрантов. В Якутске, где в митинге несмотря на пятидесятиградусный мороз приняли участие 300 человек, задержаны 30. Не меньше — в Нижнем Новгороде. Акции проходят в самых разных форматах, звучат самые разные лозунги. В Хабаровске водили хоровод, в Екатеринбурге полицию закидывали снежками, а в Геленджике — там находится дворец, который, как утверждается, принадлежит президенту – участники демонстрации требовали для всех одинаковые ершики – это отсылка к расследованию Алексея Навального.

В ряде городов акции сопровождались стычками с полицией. Единого подхода у силовиков нет – где-то выборочно выхватывали людей из толпы, где-то хватали случайных прохожих, в разных городах несмотря на отличительные знаки и наличие пресс-карты задерживали журналистов, а например в Тольятти очевидцы сняли, как силовики хватают и несут за руки и за ноги ребенка – на вид не больше десяти лет.

Есть множество свидетельств о применении силы к задержанным, в том числе к журналистам. Кого-то били дубинками, в Самаре против протестующих использовали электрошокеры. Известно, что во Владивостоке уже возбуждено уголовное дело о применении силы к полицейскому – один человек задержан, один – в розыске.

Ранее также сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летнего новосибирца по статье о призывах к массовым беспорядкам и погромам.