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Эксклюзив Эха 18:06, 23 января 2021

В несанкционированных митингах в различных регионах участвовали несовершеннолетние

В несанкционированных митингах в различных регионах участвовали несовершеннолетние, некоторые из них были задержаны, рассказала нам уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Она добавила, что есть еще несколько задержанных несовершеннолетних в Москве. На месте работают региональные уполномоченные по правам ребенка, советы отцов в регионах, которые наблюдают за соблюдением прав несовершеннолетних.



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