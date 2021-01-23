В несанкционированных митингах в различных регионах участвовали несовершеннолетние, некоторые из них были задержаны, рассказала нам уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Она добавила, что есть еще несколько задержанных несовершеннолетних в Москве. На месте работают региональные уполномоченные по правам ребенка, советы отцов в регионах, которые наблюдают за соблюдением прав несовершеннолетних.