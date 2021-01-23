По мнению политолога Виноградова, сегодняшние митинги в поддержку Навального станут одноразовой акцией

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, сегодняшние митинги по всей стране в поддержку Алексея Навального станут одноразовой акцией без серьезных последствий. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Происходило почти одно и то же – спонтанный протест. Исторически скромен, ничего не происходило. Столкновения почти много где происходили, но не такие глобальные, как в Москве. Я не ожидал большой численности участников этой акции, но государственные средства массовой информации устроили большую кампанию популяризации акции. Представить такой Минск, где по выходным люди выходят, мне пока сложно. Для участников акции важна сама презентация, важен эмоциональный выплеск. Но из этого не вытекает какой-то конкретной стратегии, каких-то четких задач. Признаки того, что появилась какая-то логика, стратегия по сравнению с 2019, 2017, я пока сегодня не увидел». – сказал он.

При этом, добавил Виноградов, на проходящих митингах произошли серьезные столкновения, однако назвать это «решающей битвой» нельзя.

Виноградов также отметил, что большой неожиданностью для многих стал факт мобилизации властей вокруг планирующихся акций и их заявления на федеральных каналах. «Уровень невроза был мало объясним (со стороны государства). Ситуация была похожа на то, что все боятся с этой акцией, и какой-то четкой позиции не было. Я думаю, внутри не все в восторге от этих разгонов, и как это вышло. Политически было понятно, что лучше было бы разрешить собраться в Марьино, а потом говорить и окрутить, а потом сказать, что пришло меньше людей. Этот невроз не преодолен», — отметил политолог.