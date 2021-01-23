По всей России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального

По всей России, в т.ч. в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Власти еще накануне предупредили, что попытки провести несанкционированную акцию будут пресекаться. Также подчеркивалась недопустимость вовлечения в протесты несовершеннолетних. К этом часу, по данным ОВД-Инфо, по всей России задержаны более 1600 человек, в Москве – более 500, в Петербурге — свыше 200.

В Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. В Москве акция началась на Пушкинской площади. Оттуда митингующих вытеснила полиция и манифестанты направились к центру города и вышли на бульварное кольцо. Reuters оценивает число протестующих в 40 тыс. Данных полиции нет.