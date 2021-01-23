Депздрав: Почти 20 человек с подтвержденным коронавирусом пришли на несанкционированную акцию в центре Москвы

Почти 20 человек, с подтвержденной коронавирусной инфекцией, по данным Депздрава Москвы, пришли на несанкционированную акцию в центре столицы. Ведомство ссылается на приложение «Социальный мониторинг». В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной изоляции, говорится в сообщении департамента.