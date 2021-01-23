Посольство США отреагировало на несогласованные акции в 38 городах России в поддержку Навального

В заявлении дипмиссии говорится, что США «поддерживают право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений», а действия российских властей в ходе акций протеста нарушают права граждан на свободу волеизъявления.

В свою очередь официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила, что американским дипломатам придется объясниться на Смоленской площади по поводу публикаций посольством «маршрутов протестов» в городах России. По оценкам Захаровой, американское посольство вбросило информацию о «походе на Кремль».