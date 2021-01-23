На юриста ФБК Любовь Соболь составлен протокол о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия

На юриста ФБК Любовь Соболь (Фонд признан в РФ иностранным агентом), задержанной на Пушкинской площади, составлен протокол о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Владимир Воронин, Соболь доставили в отдел полиции. Накануне суд оштрафовал Соболь на 250 тыс. рублей по той же статье.