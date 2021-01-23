Участники несогласованной акции в поддержку Навального дошли до Трубной площади. Как передает РИА «Новости», здесь произошли стычки с силовиками. Ранее сообщалось о столкновениях протестующих с полицией в районе Страстного бульвара. Там участники акции частично перекрыли проезжую часть.