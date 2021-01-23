В прямом эфире задержан корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин

Журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин задержан на Площади Восстания во время освещения несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я находился на площади Восстания у стелы, в самом центре. Там же были протестующие. В какой-то момент подъехали сотрудники ОМОНа и начали задерживать. Я был в прямом эфире «Эха Москвы в Петербурге», попал в кольцо ОМОНа — в нем всех начали валить на землю и бить дубинками. Несколько раз и мне прилетело, после чего меня затолкали в автозак», — рассказал Веснин. По словам журналиста, на его жилетку и бейджик прессы никто не реагировал, а один из полицейских пытался отнять у него телефон.