Алексей Венедиктов сообщил о 19 несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции в Москве

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о 19 несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального Москве. Об этом он сказал в прямом радиостанции. «Сейчас около 800 задержанных в Москве. Из них – 19 несовершеннолетних. Было принято решение, не без нашего участия, что их не везут в ОВД, а прямо там, на площади, связываются с родителями и передают их им», — отметил Венедиктов. По его словам, этот процесс ведут наблюдатели от Общественной палаты Москвы. «Некоторые подростки уже переданы родителям», — заключил Венедиктов.
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