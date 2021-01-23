Корреспондент «Эха»: Между полицейскими и протестующими на несанкционированной акции происходят столкновения

Между полицейскими и протестующими на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального происходят столкновения, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Колонна протестующих на данный момент двигается к Трубной площади. Время от времени между участниками шествия и полицейскими происходят потасовки. Колонна протестующая уткнулась на заграждение вблизи у Трубной площади.

Несанкционированные акции прошли или продолжаются более чем в 70 городах России.