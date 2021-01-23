На акциях в поддержку политика Алексея Навального по всей стране силовики активно задерживают журналистов. Некоторые сотрудники СМИ сообщали о применении к ним силы.

Пресс-карты, бэйджы и другие опознавательные знаки, например, специальные яркие жилеты с надписью «пресса» — для полицейских не помеха. Журналистов задерживают вместе с участниками акций, а в отдельных случаях – еще до начала митингов. Так в Уфе перед стартом демонстрации в отделение доставили главу местной редакции «Эхо Москвы» Руслана Валиева, а в Хабаровске – двух сотрудников издания RusNews. Не церемонятся с журналистами и во время акций. Дубинкой голову разбили корреспонденту «Новой газеты» Елизавете Кирпановой, другому сотруднику «Новой» Виктории Одиссоновой разбили объектив фотоаппарата. Снимавшую акцию корреспондента издания «Медуза» Кристину Сафонову также ударили. Фотографа Евгения Фельдмана полицейский схватил за шею и держал так полминуты. Также в Москве задержали журналиста и оператора телеканала «Дождь», которые снимали происходящее на Тверской с балкона одной из квартир – туда ворвались силовики. Также известно о задержании сотрудников СМИ в Южно-Сахалинске, Красноярске, Новосибирске, Казани, Махачкале, Сочи, Самаре и других городах.

Еще до начала акций ко многим журналистам приходили силовики и выдавали предостережения от участия в митингах.