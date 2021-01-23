В Москве количество задержанных выросло до 400, сообщает портал ОВД-Инфо, по всей России – более 1300. Корреспонденты «Эха Москвы» передают, что столице начались столкновения между протестующими и силовиками. Сотрудники Росгвардии и полиции вытеснили людей с Пушкинской площади, участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального разделились – часть в районе Тверской улицы, другая часть – на Страстном бульваре. По словам корреспондента «Эха»,

В МВД утверждают, что на Пушкинскую площадь днем пришли 4 тысячи человек. Агентство Reuters оценивает численность протестующих в 40 тысяч.