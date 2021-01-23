Сотрудник ОМОНа пострадал во время стычки с участниками несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве. Как передает ТАСС, он упал, когда протестующие прорвали ограждение и ударили его сверху оградой. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Там же, на Пушкинской пл. подросток кинул петарду в ОМОНовцев. Как передает корр. ТАСС, никто не пострадал.