Участники несогласованного шествия перекрыли движение по Большой Дмитровке в центре Москвы

Участники несогласованного шествия в поддержку Навального перекрыли движение по Большой Дмитровке в центре Москвы. Как передает ТАСС, часть собравшихся ушла с Пушкинской площади и отправилась в сторону Кремля. Вход на Красную площадь силовики перекрыли еще до начала акции на Пушкинской