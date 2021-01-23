Как передает «Интерфакс», большое количество протестующих собралось на Страстном бульваре. Они частично перекрыли там движение автотранспорта. В толпе слышны звуки разрывающихся петард. Как передают «Открытые медиа», люди скандируют «Мы здесь власть!». Как свидетельствует «Интерфакс», участники несанкционированной акции прорвали полицейское оцепление на Страстном, в силовиков летели петарды и файеры. Одного из ОМОНовцев повалили на землю и избили ногами.