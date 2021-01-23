Несколько журналистов сообщили, что пострадали в Москве при освещении акции протеста. Корреспондентка «Новой газеты» Елизавета Кирсанова рассказала, что силовики ударили ее дубинкой по голове, она была в жилете «Пресса». Издание «Медуза» также сообщает, что омоновец ударил журналистку «Медузы» Кристину Сафонову, одетую в жилет «Пресса». Агентство РИА «Новости» передает, что удар по лицу получила его корреспондентка. Издание «Ридовка» пишет, что его журналистка Анастасия Милюкова упала на землю и сильно ударилась ребрами, у нее, возможно, сломан палец.