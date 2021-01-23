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16:32, 23 января 2021

ТАСС утверждает, что сотрудник ОМОНа пострадал во время несогласованной акции в центре Москвы

Агентство ТАСС утверждает, что сотрудник ОМОНа пострадал во время несогласованной акции в центре Москвы. Как передает агентство, протестующие прорвали ограждение на Пушкинской площади и, когда силовик упал, ударили его сверху оградой. ТАСС также сообщает, что там же на площади подросток кинул петарду в омоновца. Петарда взорвалась, но никто не пострадал. До этого агентство РИА «Новости» сообщило, что некоторые протестующие кидали в силовиков яйца и пластиковые бутылки. Наши корреспонденты сообщают о столкновениях на Страстном бульваре.  



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