Агентство Reuters оценило численность протестующих в Москве в 40 тысяч. В МВД утверждают, что на Пушкинскую площадь пришли 4 тысячи человек. По свидетельству корреспондентов «Эха», на площадь и прилегающие улицы вышли десятки тысяч. Проект ОВД-Инфо насчитал в столице более 300 задержанных. Как сообщила «Эху» детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, среди них есть несовершеннолетние. По всей стране, по данным «ОВД-Инфо», число задержанных превысило тысячу.

Среди тех, кто попал сегодня в автозаки на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, оказалась жена политика Юлия Навальная. Как следует из опубликованного в соцсетях видео, полицейские подошли к ней у выхода из метро.