В Петербурге участники несанкционированной акции дошли по Невскому проспекту до Казанского собора

В Петербурге участники несанкционированной акции в поддержку Навального дошли по Невскому проспекту до Казанского собора, дальше Невский был перекрыт полицией. Люди пели «Перемен» и призывали сотрудников полиции пропустить их дальше. Спустя 15-20 минут колонна ОМОНа двинулась навстречу протестующим и оттеснила их на тротуар. После этого движение на Невском восстановилось, а участники акции рассредоточились по улицам города. По данным ОВД-Инфо, в Петербурге задержаны 162 человека.