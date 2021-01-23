В Петербурге участники несанкционированной акции дошли по Невскому проспекту до Казанского собора

В Петербурге участники несанкционированной акции в поддержку Навального дошли по Невскому проспекту до Казанского собора, дальше Невский был перекрыт полицией. Люди пели «Перемен» и призывали сотрудников полиции пропустить их дальше. Спустя 15-20 минут колонна ОМОНа двинулась навстречу протестующим и оттеснила их на тротуар. После этого движение на Невском восстановилось, а участники акции рассредоточились по улицам города. По данным ОВД-Инфо, в Петербурге задержаны 162 человека.
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