По данным ОВД Инфо, по всей России на несанкционированных акциях в поддержку Навального задержаны 1090 человек. В Москве – 300. По сведениям «Эха Москвы», на несанкционированной акции на в Москве выявлено 19 несовершеннолетних. Они не в отделе полиции, с их родителями сейчас связываются, чтобы те приехали за ними.
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Станет ли Навальный российским Манделой? Аргументы и не в пользу Навального. Мандела был лидером типа «объединитель». Именно в этом качестве он оказался востребован общественным мнением страны, уставшей от бесконечно заходивших в тупик различного рода конфронтационных стратегий, использовавшихся и противниками апартеида, и властями. Навальный — лидер противоположного толка…
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…