По данным ОВД Инфо, по всей России на несанкционированных акциях в поддержку Навального задержаны 1090 человек. В Москве – 300. По сведениям «Эха Москвы», на несанкционированной акции на в Москве выявлено 19 несовершеннолетних. Они не в отделе полиции, с их родителями сейчас связываются, чтобы те приехали за ними.