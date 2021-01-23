Корреспондент «Эха»: Несколько десятков тысяч человек участвуют в несанкционированной акции в в Москве

Несколько десятков тысяч человек участвуют в несанкционированной акции в поддержку Навального в Москве. Об этом сообщила корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Бычкова. «Я вижу огромное количество людей на всем пространстве от Страстного бульвара до Манежной площади. Тут десятки тысяч человек по самым скромным подсчетам», — рассказала она. Несанкционированные акции прошли или продолжаются более чем в 70 городах России.