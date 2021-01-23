Десятилетнего мальчика, задержанного в Москве, отпустили из полиции, сообщили радиостанции «Эхо Москвы» наблюдатели от Общественной палаты. В то же время детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала корреспонденту «Эха Москвы», что это был не единственный задержанный школьник. «Я не могу пока сказать конкретно, задержан не один. Пока сказать сколько не могу, потому что полной сводки у меня нет. Я пока собираю со Следственным комитетом эту сводку, информация появится позже». – сказала она.

Ранее МВД обвинило сторонников Алексея Навального в том, что они пытаются привлечь детей и подростков к участию в протестах. Роскомнадзор сегодня заявил, что популярная среди школьников соцсеть ТикТок удалила по ее требованию.

