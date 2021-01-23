В Москве, по данным портала ОВД-Инфо, задержаны почти 200 человек, в Петербурге – около 140, по всей России – более 860. Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли или еще продолжаются более чем в 70 городах. В Москве среди задержанных оказались жена Алексея Навального Юлия и соратница политика Любовь Соболь. По данным полиции, в акции на Пушкинской площади участвуют 4 тысячи человек, по оценке наших корреспондентов – на площади и прилегающих улицах на пике было десятки тысяч. Тем временем, агентство ТАСС утверждает, что протестующие устроили драки с полицейскими. Издание «Медиазона» передает, что на Пушкинской площади четверых полицейских облили краской.