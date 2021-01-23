Умер телеведущий Ларри Кинг

Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в субботу в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе, сообщила компания Ora Media, сооснователем которой он был. «С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.