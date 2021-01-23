Сотрудники ОМОНа избили на акции корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову

Сотрудники омона избили корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову, которая освещала несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Москве. Как она сказала радиостанции «Эхо Москвы, сотрудники ее избивали дубинками, несмотря на ее жилет прессы и редакционное задание. «Я работала на Пушкинской площади. На мне была жилетка жёлтая с обозначением прессы, редакционное задание и бейджик с моим именем и должностью. В какой-то момент по центру люди стали толкаться и меня выдвинули в круг, где стояли омоновцы с дубинками. Люди сзади стали вытеснять журналистов вперед, и я оказалась перед лицом ОМОНа, которые стали бить всех дубинками, кто перед ними стоял. Меня ударили по голове, избивая несколько минут», – рассказала корреспондент.

По словам ирпановой, в результате ударов дубинками на голове пошла кровь и образовалась «огромная шишка». «Мне остановили кровь, но сильная боль осталась. Было страшно, я начала кричать. Я не знаю, сколько это продолжалось, когда я лежала под ногами у людей. В какой-то момент омоновцы отошли и меня вытащили в толпу. Мне удалось отойти в сторону и я начала дышать, просто было безумно страшно». – отметила она.

Сегодня в нескольких крупных городах России проходят несогласованные митинги и шествия в защиту оппозиционера Алексея Навального. В списке городов, жители которых решили пройтись по центральным улицам — Санкт-Петербург. Власти Северной столицы шествие, которое должно стартовать от Сенатской площади, не согласовали.