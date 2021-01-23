«Новая газета»: Выход на Пушкинскую площадь из подземного перехода закрыли

Выход на Пушкинскую площадь из подземного перехода закрыли, сообщает «Новая газета». По данным столичного Дептранса, не менее 2,6 тыс. человек покинули место проведения несанкционированных мероприятий в Москве на метро, большинство граждан уезжали со станции «Пушкинская».