Корреспондент «Эха»: На Пушкинской площади провокаторы кидали снежки в полицейских

Как сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального провокаторы не только кидали снежки в полицейских, но и призывали присоединиться участников мероприятия. По словам корреспондентов радиостанции, в несанкционированной акции на Пушкинской площади принимает десятки тысяч человек. Как отметил один из корреспондентов «Эхо Москвы», около памятника А.С.Пушкина ограждение в виде забора по мере прибавления людей на территории упало на сугробы. Некоторые провокаторы в толпе стали кидать снежками в полицейских, а также призывали к этому участников акции. Протестующие не только не поддались на провокации, но и выбивали у них из рук снежки, чтобы воспрепятствовать киданию в полицейских. Также один из провокаторов залез на столб, развернув плакат против Навального. Протестующие сняли провокатора оттуда, и вокруг организовали кольцо, чтобы возмущенные участники акции не избивали этих провокаторов.

Сегодня в нескольких крупных городах России проходят несогласованные митинги и шествия в защиту оппозиционера Алексея Навального. В списке городов, жители которых решили пройтись по центральным улицам — Санкт-Петербург. Власти Северной столицы шествие, которое должно стартовать от Сенатской площади, не согласовали.